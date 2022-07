Ein Vierteljahrhundert „Tintnfassl“-Kultur in Ritzing

Werbung

Vor Kurzem gab es beim Ritzinger Tintnfassl Anlass zum Feiern: Der Kulturverein wurde 25 Jahre alt. Gegründet wurde er 1997 als Ergebnis der Bündelung verschiedener Ideen und Energien rund um den Hobby-Fotografen Eduard Holzer. Als Obfrau war Michaela Hellmann-Schlögl zur Stelle.

Der Name „Tintnfassl“ referenziert auf den Gründungsort und langjährige Vereinsheimstätte, die Alte Schule in Ritzing.

Gäste. Auch Willi Resetarits und sein Gitarrist waren bei der ehemaligen Obfrau Silvia Dank-Wiedemann zu Gast. Foto: Foto zVg

Die Ziele des Ritzinger Tintnfassls waren von Anfang an das Brauchtum leben, aber auch Neues erfahren, Zusammenarbeit mit der Jugend, die Nachbarschaft stärken, Kunst betreiben sowie die Natur entdecken. Aus dieser thematischen Melange ergaben sich Veranstaltungen wie Vorträge, Reiseberichte, Wanderungen, Konzerte, der 8 Kilometer lange Tintnfassl-Lauf und vieles mehr.

„In kürzester Zeit konnte der Verein fast 200 Mitglieder gewinnen und bis heute fast alle beibehalten“, erzählt der aktuelle Obmann Norbert Janitsch, der das Amt vor Kurzem von Silvia Dank-Wiedemann übernommen hat. „Auch eine professionelle Bühne sowie Ton- und Lichttechnik ist angeschafft worden.“

Dabei geht es dem Verein nicht um Gewinne, sondern darum, den ursprünglichen Vereinszielen treu zu bleiben. Natürlich gab es – einhergehend unter anderem mit der Digitalisierung – in den vergangenen 25 Jahren auch Veränderungen in der Gesellschaft und im Dorf. Im Ritzinger Tintnfassl will man aber auch weiterhin für alles offen sein: „Wir sind fortwährend am Basteln von ‚innovativen Projekten und Überraschungen‘“, sagt Norbert Janitsch.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.