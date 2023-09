Mädchenschaft in Neckenmarkt gegründet

Im Vorjahr wurde in Neckenmarkt das 400-jährige Bestehen des Fahnenschwingens gefeiert. Im Rahmen des Jubiläums banden die Gemeinde und die Burschenschaft erstmals auch die Mädchen mehr in die alte Tradition ein. „Die Idee dahinter war, dass auch wir Mädls mehr miteinander in Kontakt kommen und unsere eigenen Ziele verfolgen können. Dabei haben wir uns das Ziel gesetzt, unseren eigenen Platz in Neckenmarkt zu finden und die Gemeinschaft untereinander sowie das Brauchtum zu stärken. Wir wollen Raum für Zugehörigkeit schaffen“, erzählt Anna Ecker, die die Funktion der Obfrau übernommen hat. Derzeit besteht der Verein „Neckenmarkter Mädls“ aus 34 Mitgliedern, die gemeinsam etwas bewegen wollen. „Wir freuen uns über alle Neckenmarkter Mädls ab 16 Jahren, welche dabei sein möchten. In diesem Jahr hatten wir schon zwei Veranstaltungen, zum einen das Osterfeuer gemeinsam mit der Burschenschaft und zum anderen die Veranstaltung 'Weinverkostung mit Ausblick' mit dem Bauernbund. An dieser Stelle möchten wir uns bei beiden für die tolle Zusammenarbeit und die gelungenen Veranstaltungen bedanken.

Schön wäre natürlich, wenn wir nächstes Jahr unsere eigene Veranstaltung durchführen könnten. Ideen hätten wir schon einige“, berichtet Ecker.