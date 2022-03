Starke Vereine, mehr Natur: Ideen für Oberpullendorf

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Zum zweiten Treffpunkt Oberpullendorf lud der Verein BLOP! in den Sonnenland Teamspace und via Zoom ein. Drei Themen standen im Mittelpunkt: die Stärkung der Vereine, Natur in der Stadt und einmal mehr der Wirtschaftsstandort.

Dabei wurden Ideen wie eine bessere Sichtbarkeit der Vereine auf der Gemeinde-Webseite, ein Infostand über Vereinsangebote bei Events, eine Vereinstagung mit einem Experten oder ein Actionday der Vereine gesammelt. Richard Wolfram und Barbara Buchinger werden auf Basis dieser Ideensammlung versuchen, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Zahlreiche Ideen kamen auch zum Thema Natur in der Stadt zur Sprache wie etwa eine Blumenwiese am Kreisverkehr, eine Beschattung am Hauptplatz und im Schwimmbad, Leute durch Bewusstseinsbildung zu motivieren, in privaten Gärten, die an öffentliche Flächen angrenzen, Bäume zu pflanzen oder ein Wettbewerb um den „wildesten Garten“.

Bürgermeister Hannes Heisz, der virtuell am Treffpunkt teilnahm, berichtete, dass die Stadtgemeinde einen neuen Betreiber für die Baumpflege gefunden hat. Außerdem will man einen Baumkataster erstellen und die Bauhofmitarbeiter für die Baumpflege speziell schulen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.