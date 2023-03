Carl Goldmark-Verein wurde in Deutschkreutz neu gegründet

Werbung

Vor sechs Jahren stellte der 1980 gegründete Carl Goldmark-Verein Deutschkreutz seine Tätigkeiten ein. Durch das Engagement von Josef Jarosch und Johann Hofer wurde der Verein, der sich dem Leben und Wirken des Komponisten Carl Goldmark widmet, heuer wieder reaktiviert. Unterstützung erhalten Obmann Josef Jarosch und Vorstandsmitglied Johann Hofer von Robert Strobl und Karin Steinwendter, die ebenfalls im Vorstand mitarbeiten. „Wir möchten dazu beitragen, dass nach Covid das kulturelle Leben wieder gestärkt wird. Es freut uns außerdem auch, dass es uns gelungen ist, mit dem früheren Obmann Walter Burian, Gerhard Heinrich und Adalbert Putz einige ‚alte Hasen‘ aus dem früheren Team mit ins Boot zu holen“, so Jarosch und Hofer.

Als ersten Schritt organisiert der Carl Goldmark-Verein am 29. Mai um 18 Uhr ein Goldmark Pfingstkonzert mit dem Josef Haydn Streichquartett (Kaiserquartett) im Vinatrium. Karten sind in der Gemeinde, dem Tourismusbüro und der Raiffeisenbank Deutschkreutz erhältlich. Das Konzert, in dessen Mittelpunkt Werke von Goldmark stehen, wurde von 1980 bis 2017 (mit nur einer Unterbrechung 1996) jährlich veranstaltet.

Weiters plant der Verein, mit dem weltweit einzigen Carl Goldmark-Museum – im ehemaligen Wohnhaus Goldmarks in der Hauptstraße 54 – wieder bei der „Langen Nacht der Museen“ im Herbst teilzunehmen.

Carl Goldmark, der 1875 mit seiner Oper „Die Königin von Saba“ über Nacht berühmt wurde, verbrachte seine prägenden Jugendjahre in Deutschkreutz.

