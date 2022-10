SV Markt St. Martin feierte 90-jähriges Bestehen

Werbung

Im Rahmen des Oktoberfestes wurde am Wochenende 90 Jahre Sportverein gefeiert. Obfrau Brigitte Heinrich führte aus: „Der Verein wurde 1932 gegründet, 1968 wurde die Sportanlage ihrer Bestimmung übergeben.“

Man konnte sich 1968/69 über den Meistertitel in der 2. Klasse Mitte und 1995/96 über den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte freuen. Außerdem konnte man sich drei Mal über den burgenländischen Cupsieg freuen.

Bürgermeister Jürgen Karall führte aus: „Ich bin stolz auf den Verein, auch dass wir es gewagt haben, eine Spielgemeinschaft mit Kaisersdorf einzugehen.“ Auch Günter Benkö, Obmann des Burgenländischen Fußballverbandes (BFV), gratulierte und meinte: „Die Geschichte des Sportvereins Markt St. Martin ist lang und ich gratuliere zu dem, was alles gemacht wurde.“

Außerdem wurden noch Ehrungen seitens des BFV übergeben. Herbert Schmidt, Hermann Stocker, Gert Sommer, Bürgermeister Jürgen Karall und Obfrau Brigitte Heinrich erhielten das Ehrenzeichen in Silber und Otmar Greiner das Ehrenzeichen in Silber/Gold. Der nicht anwesende Josef Dorner wurde mit dem Ehrenzeichen des Burgenländischen Fußballverbandes in Gold geehrt.

