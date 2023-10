Faschingsgilde „Die Krebsler“: Eine narrisch guate Truppe

„Pulai, Pulai“ ertönt es jeden Fasching in Oberpullendorf, wenn die Oberpullendorfer Faschingsgilde „Die Krebsler“ auf der Kabarettbühne steht. Und den Verein gibt es mittlerweile schon seit fast 30 Jahren. Denn Ende März 1994 wurde bei einer Gründungsversammlung die Oberpullendorfer Faschingsgilde aus der Taufe gehoben, um das Faschingsbrauchtum zu pflegen, zu erhalten und zu erneuern. Zum allerersten Obmann wurde Josef Buchinger gewählt.

Die heutige Präsidentin Beatrix Fischer-Pochtler kam im Jahr 2012 zur Gilde. Sie wurde damals von Bundeselferrat Adolf Schmucker angesprochen, ob sie sich für die Faschingssaison 2010/2011 als Prinzessin zur Verfügung stellen würde. „Gemeinsam mit Erich Kovacs wurde ich beim Narrenwecken am 11.11.2010 als Prinzenpaar inthronisiert“, erinnert sich die heutige Präsidentin,. „Im Jahr darauf durfte ich gleich als Darstellerin mitmachen und war bald danach auch im Vorstand.“

Seit 2018 führt sie nun zusammen mit ihrem Team die Gilde, die alljährlich am 11.11. das Narrenwecken mit der Inthronisierung des Prinzenpaares und die Faschingskabaretts veranstaltet sowie den großen Faschingsumzug am Faschingsdienstag organisiert. Der erste ging im Jahr 1977 – schon Jahre vor der offiziellen Gründung der Faschingsgilde über die Bühne, ein Jahr später erschien erstmals die Faschingszeitung. Auch die erste Inthronisierung eines Prinzenpaares (1986) sowie die allererste Kapplsitzung (8. Jänner 1989) im Gasthaus Domschitz fanden bereits vor Gründung der Gilde statt, die Krebsler sorgen nun aber schon seit Jahrzehnten dafür, dass diese Traditionen auch aufrecht erhalten bleiben und nicht nur das. Sie machten den Oberpullendorfer Fasching auch weit über die Grenzen des Burgenlandes hinaus bekannt.

Landesprinzenpaar. Im Jahr 2018 stellte die Oberpullendorfer Gilde mit Werner I. und Doris I. - im Bild mit Laci Horvath - sogar das Landesprinzenpaar. Beim alljährlichen Umzug ist das Prinzenpaar immer auf einem Krebs unterwegs, einem Wagen, der 2005 vom Künstler ARTURO geschaffen wurde. Foto: BVZ

So wurde man im Jahr 2002 erstmals dazu eingeladen, bei der Fernsehsendung „Narrisch guat“, einem Best of aus den Programmen der österreichischen Faschingsgilden, dabei zu sein. Mittlerweile gehört man dort bereits zu den Stammgästen auf der Bühne. Im Scheinwerferlicht stand die Gilde auch 2005, als man den Bundesverbandstag des Bunds Österreichischer Faschingsgilden in Oberpullendorf organisierte. 270 „Faschingsnarren“ aus dem gesamten Bundesgebiet, Deutschland und der Schweiz nahmen daran teil.„Keine Aufnahmsprüfung – einfach kommen“

„Hast auch du Interesse am Faschingsbrauchtum? Feierst du gerne? Bist du gerne mit anderen Menschen zusammen? Singst, schreibst, redest, bastelst, baust, schneiderst, gestaltest oder organisierst du gerne? Wenn du zwei dieser Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du bei uns Krebslern richtig, einer tollen, großen Familie, die kennenzulernen sich auszahlt“, meint das „Krebsler“-Team. Gefordert werden bloß Einsatzbereitschaft und die Übernahme von einzelnen Aufgaben nach den persönlichen Möglichkeiten. Zudem ist die Mitarbeit ausschließlich ehrenamtlich.

Wie kann man nun also Mitglied werden ? „Einfach kommen und anfragen. Es gibt keine Aufnahmsprüfung“, so Fischer-Pochtler.