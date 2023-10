Judoclub Oberpullendorf: „Der sanfte Weg“ zum Sport

Judo übersetzt aus dem Japanischen bedeutet „der sanfte Weg“. „Dies verdeutlicht die Prinzipien dieses Kampfsportes sehr gut. Es geht dabei um Siegen durch Nachgeben unter zu Hilfenahme verschiedener Wurf- und Bodentechniken (Festhalter), welche im späteren Trainingsalter auch Hebel und Würgetechniken enthalten. Nicht enthalten sind Schlag- und Tritttechniken, welche bei Judo nicht zur Anwendung kommen, diese können jedoch mit der entsprechenden Judotechnik sehr gut gekontert und abgewehrt werden“, führt Thomas Hampl, seit 2018 Obmann des Judoclubs Oberpullendorf und Trainer, aus. Auch Obmannstellvertreterin Susi Kirnbauer unterstützt den Trainingsbetrieb im 1976 gegründeten Verein.

Dieser hat das Ziel den Judosport im Bezirk weiter bekanntzumachen, zu fördern und junge Talente an diese ganzheitliche Sportart heranzuführen. „Ich bin meinerseits als spätberufener Enddreißiger durch meine Söhne mit diesem Sport in Berührung gekommen. Da die Eltern bei den Trainings immer anwesend waren, kam die Idee von einigen doch auch selbst mitzutrainieren“, so Hampl. So wurde vor rund 15 Jahren auch eine Erwachsenentrainingsgruppe gegründet. Diese trainiert einmal in der Woche samstags für 1 bis 1 1/2 Stunden.

„Das Faszinierende an unserer Sportart ist im Unterschied zu anderen Sportarten das gleichermaßen geistige und körperliche Training, welches auch im Alltag sehr gut eingesetzt werden kann. Man denke nur an das sichere Fallen sowie die Selbstverteidigung in Notsituationen“, so Hampl. Und weiter: „Unsere Sportart ist zwar eine Einzelsportart, trotzdem kommt das Gemeinschafts- und Teamgefühl bei den Trainings und Turnierveranstaltungen nicht zu kurz, da man ohne Partner nicht trainieren kann. Das Respektieren und Sichern des Partners und der Regeln gehört zu den Grundsätzen des Judo und führt letztlich zur Stärkung des Selbstwertgefühls.“

Zu den Erfolgen des Vereins zählen Landesmeistertitel durch Fabian Hampl sowie mehrere Titel bei diversen Turnieren und Cupveranstaltungen auch bundesweit. „Das besondere an unserer Truppe ist die Freundschaft auch außerhalb der Matte und die Unternehmungen in der trainingsfreien Zeit in den Sommerferien als richtige Gemeinschaft. Heuer hatten wir die Gelegenheit uns einen Tag lang im Sonnenland Klettergarten auszupowern“, schildert Hampl.

Man freut sich auf neue Mitglieder ab 6 Jahren. Interessierte können im Oktober noch zu kostenlosen Schnupperstunden während der Trainingszeiten kommen. Diese sind Dienstag von 18 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 10 Uhr bzw. 10 bis 11 Uhr (Erwachsenengruppe). Trainiert wird aktuell im Turnsaal in der Mittelschule Stoob.