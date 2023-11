Pfadfindergruppe Oberpullendorf: Abenteuer und gelebte Vielfalt

Gemeinschaft und Abenteuer mit Gleichaltrigen in den unterschiedlichsten Ausprägungen findet man bei der Pfadfindergruppe Oberpullendorf. „Wir sind mit Mut zu Abenteuer und gelebter Vielfalt die Kinder- und Jugendbewegung für selbstbestimmte Entfaltung und nachhaltiges Engagement“, erklärt Walter Simon, unter dessen Führung die Pfadfindergruppe Oberpullendorf neu durchstarten möchte. Die Pfadfindergruppe fokussiert sich aktuell auf eine Stärkung ihres Fundaments, dabei sind ihr neue Mitglieder im Team, die Absolvierung der Leiter-Ausbildung in moderner Freizeitpädagogik, sowie Vernetzung mit anderen Gruppen und Vereinen wichtig.

„Wir fördern die ganzheitliche Entwicklung von jungen Menschen zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten durch ein Wertesystem, das auf Gesetz und Versprechen der Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs aufbaut. Wir helfen mit, eine bessere Welt zu schaffen, in der Menschen ihr Potenzial entfalten und sich aus ihrem Glauben in der Gesellschaft engagieren“, betont Simon.

Jeder einzelne übernimmt Verantwortung

Und erklärt weiter: „Das erreichen wir, indem wir die PfadfinderInnenmethode anwenden, bei der jede und jeder Einzelne Verantwortung für die eigene Entwicklung zu einer engagierten, hilfsbereiten, selbstständigen und verantwortungsvollen Person übernimmt.“ Er selbst hat im Alter von 19 Jahren über seine Freundin und Freunde, die ihm von ihren vielen Erlebnissen bei den Pfadfindern berichtet hatten, den Weg zur Pfadfindergruppe gefunden.

Es sind gerade die Gemeinschaft und die Abenteuer mit Gleichaltrigen, die aus Simons Sicht die Pfadfinderei so besonders machen. „Und natürlich, dass man ganz viel am Lagerfeuer kochen oder eben auch ungenießbar machen kann. Man kann es auch so sagen, bei uns gibt's auch Platz fürs Lernen durch Fehler und Erfahrung“, schildert Simon. Grundsätzlich kann jeder bei den Pfadfindern mitmachen, der das Mindestalter von sieben Jahren erfüllt.

.Pfadfindergruppe schon seit rund 50 Jahren

Pfadfinderei hat in Oberpullendorf doch eine schon lange Tradition. Bereits Anfang der 70er-Jahre wurde die Pfadfindergruppe gegründet. Es folgte die Installierung des Pfadfinderheims in Mitterpullendorf, das übrigens für Seminare oder Kindergeburtstage gemietet werden kann (Anfragen sind bei Sepp Buchinger unter der Telefonnummer 0676 3523330 möglich) und die Erschließung des Geländes bei der Kaisereiche, das den Pfadfindern zur Nutzung zur Verfügung gestellt wurde. Der historische Boden rund um die Eiche, die ihren Namen einem Frühstück , zu dem Baronin Rohonczy Kaiser Franz Josef I., Kaiser Wilhelm II. und Prinz Leopold von Bayern eingeladen hatte, verdankt, war auch jahrezehntelang Schauplatz des sehr erfoglreichen Kaisereichenfests. Daneben können die Oberpullendorfer Pfadfinder auf eine Reihe kleiner Lager, kleiner Gruppenlager, Landeslager sowie Beteiligungen an nationalen und internationalen Lagern zurückblicken. „Eines meiner größten Erlebnisse war das erste internationale Lager Pannonia 1985 in Rechnitz, wo ich in der Lagerorganisation bereits tatkräftig mitarbeiten durfte“, erinnert sich Simon.

Die Gruppenstärke der aktiven Kinder und Jugendlichen schwankte immer wieder und lag einige Male und über mehrere Jahre hindurch über 50 Pfadfindern. Auf die Frage, was denn die großen Meilensteine der Vereinsgeschichte gewesen seien, meint Simon: „Das mag aber für jedes einzelne Mitglied stets anders gewesen sein, für die einen war es das Versprechen, für die anderen eine Erfahrung in einer Heimübernachtung, für die andere das Abenteuer auf einem Lager.“