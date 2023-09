Stadtkapelle Oberpullendorf: Ein Verein mit viel Pfiff

Gemeinsames Musizieren verbindet – da ist sich Richard Wolfram, der Obmann der Oberpullendorfer Stadtkapelle sicher. Schon seit beinahe einem halben Jahrhundert geben die Musiker und Musikerinnen bei vielen Veranstaltungen in der Stadt den Ton an. Denn Ziel des Vereins ist es, Veranstaltungen in Oberpullendorf musikalisch zu umrahmen und auch eigene durchzuführen. „So stehen unsere Frühlingskonzerte immer unter einem speziellen Motto und zum Advent laden wir gerne Gäste ein, um gemeinsam zu musizieren“, führt Wolfram aus. Mehrmals wurden auch schon Musikantenheurige oder Musikantenbälle durchgeführt und zu Jahresende marschieren die Musikerinnen und Musiker beim jährlichen Sivestermarsch durch Ober- und Mitterpullendorf, um das jeweilige Jahr auch musikalisch zu verabschieden.

Viele Musikreisen im In- und Ausland

Wolfram selbst ist durch seine Frau Waltraud, die Klarinette spielt, bei der Stadtkapelle gelandet. Dort war er von 2010 bis 2013 Organisationsreferent und ist nun schon seit zehn Jahren Obmann der Stadtkapelle. „Nicht nur wir haben uns in der Stadtkapelle gefunden, so haben sich langjährige Freundschaften gebildet und auch mehrere Ehen sind aus der Verbundenheit mit der Musik hervorgegangen“, schmunzelt Wolfram

Als Geschenk zum 40 Jahr-Jubiläum wurden die Musikerinnen und Musiker mit neuen Jacken ausgestattet. Vor 14 Jahren haben sie den Raum in der Volksschule Oberpullendorf bezogen und proben seither kontinuierlich im Festsaal der Volksschule am Freitag Abend. Und dies macht sich offenbar bezahlt, denn diverse Konzert- und Marschwertungen konnten so schon mit ausgezeichneten oder sehr guten Erfolgen durchgeführt werden.

„Jugendliche, Schüler oder Erwachsene, die Interesse haben, in der Stadtkapelle mitzuspielen, können sich einfach bei uns melden. In der Musikschule in Oberpullendorf werden alle Blasinstrumente unterrichtet, um die musikalische Basis zu legen und das Können zu festigen“, führt Obmann Wolfram aus. „Nehmen Sie bzw. nehmt Ihr Kontakt mit uns auf, damit wir auch weiterhin die Veranstaltungen in Oberpullendorf musikalisch umrahmen können. “