Deutschkreutz ist Pilotgemeinde für Mobilitäts-Projekt

Deutschkreutz ist eine von sieben österreichischen Pilotgemeinden beziehungsweise -städten des Projekts „Transformator:in“ der Fakultät für Bau- und Umweltingenieurwesen der Technischen Universität Wien. Ziel des Pilotprojekts ist es, in den kommenden vier Jahren anhand einer Gesamtverkehrsstrategie den Verkehr vermehrt auf den öffentlichen Sektor umzulenken.

„Einige Ziele, um unsere Gemeinde lebendiger und lebenswerter zu machen, sind die Erreichbarkeit des Bahnhofs, die Einbindung ins Radbasisnetz, die Schulwegsicherung und die Aufenthaltsqualität. Für Deutschkreutz bringt dieses Konzept Chancen auf einen konstruktiven Austausch, die Beschreitung neuer Wege, Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit sowie ein kleines Budget für infrastrukturelle Maßnahmen“, so Bürgermeister Andreas Kacsits.

Bis 2026 soll an sieben Punkten in Österreich (St. Gallenkirch, Salzburg, St. Pölten, Wien, Graz, Langenlois und Deutschkreutz) der Verkehr einerseits vermieden und andererseits zum öffentlichen Verkehr hin verlagert werden. Deutschkreutz erfüllt aufgrund des Endpunktes der Raaberbahn-Strecke eine wichtige Funktion in der Region. Vor Kurzem fand ein Workshop mit der Mobilitätszentrale Burgenland, der VOR GmbH und der Wirtschaftsagentur Burgenland statt. Der nächste Workshop ist am 30. März um 17 Uhr geplant. Dazu werden Gemeindevertreter, Winzer und Beherbergungsbetriebe geladen.

