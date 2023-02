2022: 19 Tote und mehr Alko-Lenker im Burgenland

Bei den Verkehrstoten musste das Burgenland 2022 eine starke Steigerung verzeichnen: Nach „nur“ acht Todesfällen im Straßenverkehr 2021 waren im Vorjahr 19 Todesopfer zu beklagen. Unter den Verkehrstoten war auch ein Kind, das am Schulweg ums Leben kam. In den Jahren 2018 bis 2021 war im Burgenland kein einziges Kind im Straßenverkehr getötet worden. Vier Motorradfahrer starben im Vorjahr, zwei von ihnen hatten den Unfall nicht selbst verschuldet. Bei Kollisionen mit Zügen auf Eisenbahnkreuzungen waren zwei Todesfälle zu beklagen.

Foto: BVZ

Erfreulich: 2022 wurde, wie auch schon 2021, kein einziger Radfahrer im Straßenverkehr getötet.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden erreichte mit 824 im Fünf-Jahresvergleich einen neuen Höchststand: 2021 waren um exakt 100 Verkehrsunfälle mit Personenschaden weniger verzeichnet worden, 2020 waren es 676, 2019 788 und 2018 778 gewesen.

Verkehrslandesrat Heinrich Dorner stellte bei der Pressekonferenz zur Jahresbilanz der Verkehrsabteilung Projekte des Landes zur Stärkung der Verkehrssicherheit auf den burgenländischen Straßen vor.

Fast 68.000 Anzeigen dank Landes-Radar

Im Rahmen der landeseigenen Radarüberwachung haben sich jene zwei fixen, vom Land pro Bezirk bereitgestellten Radargeräte bewährt, die im Herbst 2020 montiert worden waren. Zusätzlich bietet das Land eine mobile Radarüberwachung an. Diese sei, so Dorner, 2022 von 20 Gemeinden angefordert worden. Insgesamt wurden mit den stationären und mobilen Radargeräten im Vorjahr 4,3 Millionen Fahrzeuge gemessen. 67.977 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen wurden erstattet. Fazit: „Der überwiegende Teil hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung, bei 1,6 Prozent wurden Überschreitungen festgestellt“, berichtete der Landesrat.

In der neuen Prüfhalle für Lkw in Nickelsdorf und bei Schwerpunktaktionen wurden 2.900 Lkw kontrolliert. Bei 1.116 Lkw wurden schwere technische Mängel festgestellt, bei 900 Lkw bestand Gefahr in Verzug, die Nummerntafeln mussten abgenommen werden.

„70 Prozent mangelhafte Lkw – das klingt dramatisch“, sagte dazu Landesrat Dorner. Man müsse aber bedenken, dass vorab eine optische Kontrolle stattfinde.

Landespolizeidirektor Martin Huber wies darauf hin, dass trotz der Herausforderungen im Zusammenhang mit der Migration 2022 die Kontrolltätigkeit im Verkehrsbereich nicht vernachlässigt worden sei.

Mehr als 227.000 Anzeigen und Organmandate wurden an Raser ausgestellt, 838 alkoholisierte Lenker aus dem Verkehr gezogen und 112 Drogenkonsumenten angezeigt, die sich unter Suchtmitteleinfluss hinters Steuer gesetzt hatten.

Bei Drogenlenkern fast Verdoppelung!

Im Bereich Alkohol und Drogen gab es eine starke Zunahme im Vergleich zum Vorjahr: Die Zahl der Alkoholanzeigen stieg um 30 Prozent, bei den Drogenlenkern wurde fast eine Verdoppelung registriert.

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden, die von alkoholisierten Lenkern verursacht worden waren, stieg im Vorjahr um 40 Prozent auf 98.

„50 Prozent der Alkolenker sind zwischen 31 und 50 Jahre alt“, präsentierte Andreas Stipsits eine beunruhigende Zahl. „Feiern gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Aber wenn Alkohol getrunken wird, sollte man nicht mehr selbst mit dem Auto heimfahren.“

Feiern ohne Reue

