Verkehrsunfall Fußgänger in Neutal von Lkw erfasst und getötet

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: APA/THEMENBILD

E in Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) ums Leben gekommen.