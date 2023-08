Pkw-Lenker und Motorradfahrer kollidierten in Horitschon

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr ereignete sich im Ortsgebiet von Horitschon auf der B 62 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradlenker schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Pkw-Lenker, der in Richtung Lackendorf unterwegs war, überholte einen langsameren Pkw. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Pkw-Lenker bei seinem Überholmanöver einen entgegenkommenden Motorradlenker, was zur Kollision der beiden Fahrzeuge führte.

Der 67-jährige Motorradlenker erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vom Christophorus 3 in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Die Polizisten führten sowohl beim Pkw-Lenker als auch beim Motorradlenker einen Alkomattest durch, welcher in beiden Fällen negativ ausfiel.