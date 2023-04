The Blamphins: Re-Release mit Musikvideos

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Nachdem es eine Zeit lang ruhig um die Band war, arbeiten „The Blamphins“ aktuell an einem Re-Release ihres Debut-Albums „This One Goes To Eleven“. Das Album aus 2022 musste für eine Zeit lang von allen Plattformen entfernt werden. Der Re-Release soll diesmal unter anderem von Musikvideos begleitet werden. So soll am 17. April die Single „Get Loose“ veröffentlicht werden, gefolgt von der Video-Premiere am 24. April.

Ihre Musik beschreiben die Bandmitglieder als sehr facettenreich, mit viel Power und viel Spaß. „The Blamphins“ machen energiegeladene Songs, die sofort ins Ohr gehen. Von April bis September sollen regelmäßig Singles und Videos veröffentlicht werden. Auch weitere Live-Auftritte sind geplant und eine Webseite der Band soll online gehen. Ende 2023 sollen auch neue Songs veröffentlicht werden. Seit Kurzem ist Christian Gneist aus Forchtenstein der neue Drummer der Band. Gneist spielt seit er 12 Jahre alt ist Schlagzeug, war zuvor allerdings in keiner Band zu hören. Für ihn ist der Einstieg bei der burgenländisch-britischen Band ein Umstieg, allerdings ein „sehr guter“, wie er erzählt.

„The Blamphins“ sind eine Indie-Rock-Pop-Band, die im Vorjahr ihr erstes Album produzierte. Große Auftritte hatte die Band bereits am Nova Rock Festival und als Support-Band für „The Rasmus“ 2022.

