Gemeinderats-Beschluss in Piringsdorf nimmt Hunde an die Leine

Einstimmig hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung in der Vorwoche eine Verordnung über das Halten von Tieren beschlossen. Demnach sind Hunde im Gemeindegebiet außerhalb von Gebäuden und ausreichend eingefriedeten Grundflächen von körperlich geeigneten Personen an der Leine zu führen. Ausgenommen sind Hunde im Einsatz mit Sicherheitsorganen, Jagdhunde und Assistenzhunde. Auf öffentlichen Kinderspielplätzen sowie dem Schul- und Kindergartenareal dürfen sich grundsätzlich keine Hunde aufhalten. Weiters sieht die Verordnung vor, dass Tierbesitzer ihre Tiere so zu halten bzw. zu verwahren haben, dass durch ihr Tier andere Menschen und Tiere nicht gefährdet, Menschen, die in anderen Haushalten leben nicht unzumutbar beläsitigt und fremde Sachen nicht beschädigt werden.

Sie haben weiters dafür zu sorgen, dass Gehwege, Kinderspielplätze, Park- und Grünanlagen sowie Verkehrsflächen nicht durch Exkremente der Tiere verunreinigt werden bzw. durch ihre Tiere verursachte Verunreinigungen unverzüglich zu entfernen. Übertretungen dieser Verordnungen können gemäß §32 Burgenländisches Landessicherheitsgesetz durch die Bezirksverwaltungsbehörde unter anderem mit Geldstrafe geahndet werden. Christoph Paur wurde bei der Gemeinderatssitzung als neuer Gemeinderat für die ÖVP angelobt. Er folgt auf Stefan Stifter jun., der sein Mandat aus privaten Gründen zurückgelegt hat.