2021: RK Oberpullendorf leistete 16.301 freiwillige Stunden

Dienstjahrabzeichen für 10 Jahre. Ruth Lang, Martin Nagy, Alexander Schreiner, Martin Schrödl, Josef Stifter, Veronika Stifter und Elisabeth Wild (Foto oben) sowie Helmut Fraller, Brigitte Gruber, Christine Gsertz, Lukas Herold, Doris Hinterwirth, Mario Judmann und Wolfgang Stefan Bauer (Foto unte) wurden geehrt. Dienstführender Mario Hofer, Landespräsidentin Friederike Pirringer und Bezirksstellenleiter-Stellvertreterin Angela Pekovics gratulierten. Spende. Landesgeschäftsleiter Thomas Wallner und Landespräsidentin Friederike Pirringer übergaben Bezirksfreiwilligenkoordinatiorin Natalie Herold und Franz Stifter einen Scheck. Pensionierung. Stefanie Biller wurde von Friederike Pirringer, Angela Pekovics, Doris Hinterwirth und Franz Stifter in den Ruhestand verabschiedet. Fahrtenspange in Gold. Harald Toth, Martin Schlaffer und Günther Pischof wurden ausgezeichnet. Mario Hofer, Friederike Pirringer, Angela Pekovics, Tamara Piniel und Franz Stifter stellten sich als Gratulanten ein. Mehr Fotos auf www.bvz.at. Dienstjahrabzeichen. Franz Michael Lang (15 Jahre), Philipp Manfred Prattinger (20 Jahre), Stefanie Schmidt, Barbara Tader und Josef Weingartner (alle 30 Jahre) sowie Irene Grabner (40 Jahre) wurden von Mario Hofer, Friederike Pirringer, Angela Pekovics und Franz Stifter geehrt. Fahrtenspangen. Markus Schlögl und Samuel Jan Lang erhielten Fahrtenspangen in Silber, Nico Hofmann jene in Gold. Mario Hofer, Friederike Pirringer, Angela Pekovics, Tamara Piniel und Bezirksstellenleiter Franz Stifter gratulierten.

