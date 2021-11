Arzt eröffnet Hausapotheke in Raiding

Vor Kurzem eröffnete Harald Sumper in seiner Praxis in Raiding seine Hausapotheke. Der Allgemeinmediziner und Neurologe hatte seine Ordination bereits im Juni dieses Jahres in der Antoniusgasse in Radigin hinter der Volksschule eröffnet. Aufgrund einer Beeinspruchung eines Apothekers konnte die Hausapotheke der Ordination nun erst im November eröffnet werden. „Wir haben unsere Apotheke großzügig geplant“, so Sumper. Zusätzlich zu verschiedenen Medikamenten werden auch Vitaminpräparate, Cremen, Tees sowie auch Naturheilprodukte und Massageöle angeboten.

BAfEP Oberwart Anzeige Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik

Außerdem werden nun seit Kurzem in der Praxis auch Nervenleitgeschwindigkeitsmessungen durchgeführt. „Dabei können verschiedenste Schmerzsyndrome wie das Karpaltunnelsyndrom, Gefühlsstörungen und bestimmte Muskelschwächen abgeklärt werden“, erklärt der Mediziner. Bei der Messung werden Nervenbahnen an einem Punkt stimuliert und an einem anderen Punkt auf Veränderungen in ihrer Leiterfunktion hin überprüft.