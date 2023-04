Verbesserung für Burgenlands Pendler gefordert

Werbung Wir starten in die Eissaison Anzeige Eis des Jahres 2023

Die Arbeiterkammer (AK), der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) sowie die österreichische Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft vida Burgenland starteten am Montag eine Aktionswoche für Pendler. Dabei wurden rund 6.000 Nusskipferl an Burgenlands Bahnhöfen, Park & Ride-Anlagen und – heuer erstmals auch – vor Berufsschulen und auf Parkplätzen vor großen Firmen verteilt. In diesem Zuge wird auch eine Pendlerumfrage gemacht, bei der Betroffene ihre Meinung und Wünsche äußern können.

„In Zeiten der Teuerung wird es für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die auf das Auto angewiesen sind, immer belastender. Die Treibstoffe sind rund 14 Prozent höher als noch vor einem Jahr. Es braucht daher mehr Unterstützung für Pendler und Pendlerinnen und eine gerechte Pendlerpauschale, denn hohe Einkommensbezieher können weiterhin mehr Pendlerpauschale bekommen als Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen“, so AK-Präsident Gerhard Michalitsch und ÖGB- sowie vida-Landesvorsitzender Erich Mauersics.

Mehr als 103.000 Burgenländer und Burgenländerinnen pendeln täglich zu ihren Arbeitsplätzen, rund die Hälfte davon innerhalb des Burgenlandes und nur 22 Prozent tun dies mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Arbeitnehmervertretung fordert daher eine Verbesserung der Verkehrsanbindung der Betriebe an den öffentlichen Verkehr. 12 Prozent der größeren Betriebe im Burgenland (mehr als 50 Mitarbeiter) sind bisher gar nicht an den öffentlichen Verkehr angeschlossen.

Einer dieser Betriebe ist (noch) die BECOM in Hochstraß. Betriebsräten des Unternehmens ist es nun in Kooperation mit den Verkehrsbetrieben Burgenland gelungen, dass die BECOM ab September an die neue Buslinie B14, die von Oberwart nach Eisenstadt fahren wird, angeschlossen wird. Eine Umfrage hat ergeben, dass 11 Prozent der 350-köpfigen Belegschaft damit eine Alternative zum Auto erhält. „Speziell junge Lehrlinge, die noch keinen Führerschein besitzen, werden davon ebenfalls profitieren“, so die Betriebsratsvorsitzenden Hermine Supper-Schlögl und Stephan Kulmann.

Über die neue Busanbindung freut sich auch BECOM-Geschäftsführer Johannes Bock: „Die Busanbindung ist ein guter Ansatz und eine Win-Win-Situation für das Unternehmen, die Beschäftigten und die Umwelt. Bei den derzeitigen Spritpreisen benötigen die Menschen mehr Unterstützung“.

