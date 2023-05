Lutzmannsburg Schlepper prahlte mit Falschgeld-Connection: Nun verurteilt

Lesezeit: 4 Min EK Elisabeth Kirchmeir

Ein Berliner und ein Wiener wollten ins Schleppergeschäft einsteigen, nur einer der beiden wurde verurteilt. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir, BVZ/Kirchmeir

Werbung

„Mindestens 20.000 musst du bestellen, sonst bekommst du nichts“, schrieb ein 22-jähriger gebürtiger Armenier, der in Berlin lebt, am 15. November 2022 seinem 21-jährigen Komplizen in Wien. Gemeint waren Falschgeld-Noten, die man angeblich in der Türkei bestellen konnte. Am Montag, 22. Mai, standen beide vor Gericht.