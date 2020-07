Die Sonne hat sich dieses Jahr zwar hinter windigen Wolken versteckt, aber die Stimmung war unter dem Motto "good mood does not need good weather" großartig. "Vielen Dank an alle, die zu unserem "Wine & Soul" gekommen sind und mit uns 20 Jahre terra o. gefeiert haben.

Es war so eine Freude, viele Weingenießer und Freunde wieder bei uns am Weingut begrüßen zu dürfen und dabei Wein zu genießen, Gemütlichkeit zu spüren und ein paar Worte zu plaudern", so eine glückliche Silvia Heinrich.

Dieter Dank Stießen an. Harry Heinrich, Dieter Schmid, Anna, Silvia Heinrich und Anni Heinrich.

Berührender Zapfenstreich

Gastkoch Thomas Egger verwöhnte die Gäste mit köstlichen portugiesischen Spezialitäten. Für einen berührenden Moment sorgte Soul-Trompeter Andy, der spontan zu Regenwetter zum Zapfenstreich blies.