Der Sommer wird kreativ am Gelben Tisch in Oberpullendorf

Dieser Sommer wird bei der Kunstmachervereinigung „Gelber Tisch“ am Hauptplatz besonders kreativ. Denn im Rahmen der Sommerausstellung kann man nicht nur Kunst und Kunsthandwerk bewundern, sondern auch selbst den ganzen Sommer über bei Workshops, die von den Kursleiterinnen beim Eröffnungsfest am Samstag präsentiert wurden, künstlerisch aktiv werden.

Die Kurstermine im Detail: Töpfern mit Sabine Kerstinger am 16. und 17.6., 28. und 29.7. sowie am 11., 12., 18. und 19.8., Spinnen mit Alexandra Duchek am 1. und 15.7., 5.8 und 2.9., Krautiges und Blumiges mit Helga Krizmanits am 5.8., Drachen bauen mit Sonja Melchart-Ledl am 15.7., Silberringe aus Feilwachs mit Eva Ledl am 25. und 26.8. sowie am 15. und 16.9., Visionsmalerei mit Christine Perkhofer-Mayer am 23.6., 1.7., 4.8. sowie am 8., 22. und 30.9., Filzen mit Renate Wefer am 30.6., Upcycling für Kinder mit Esther Böhm am 9..6. und 7.7., Räuchern mit Su Leitner am 29.9., Kreistanz mit Eva Ledl am 23.6. sowie Patchwork mit Renate Werfer am 22.7. und 1.9. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0650/9852717 möglich.

