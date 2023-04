Unterfrauenhaider Burschenhütte durch Brand völlig zerstört

Rund 20 Personen feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Burschenhütte in Unterfrauenhaid, als gegen 00.45 Uhr ein Feuer ausbrach.

Ein 32-jähriger Mann betankte in einem Zubau der Hütte ein Stromaggregat, mit dem die Elektrogeräte in der Hütte betrieben wurden, als sich plötzlich das Benzin entzündete. Die Stichflamme verletzte den Mann im Gesicht und an den Händen leichten Grades. Der Brand breite sich rasch auf das Holzgebäude aus. Den anwesenden Personen war es möglich, die Hütte rechtzeitig und unverletzt zu verlassen, ehe diese durch den Brand völlig zerstört wurde.

Die freiwilligen Feuerwehren Unterfrauenhaid, Raiding, Lackenbach und Horitschon rückten mit neun Fahrzeugen und rund 90 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus. Um 2 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.