Vinatriumsfassade wird saniert

In einer Sitzung im Juli beschloss die Infrastruktur KG die Sanierung der Vinatriumsfassade. Die Arbeiten wurden im Anschluss vom Gemeinderat an die Firma FHB (Fassadengestaltung Herbert Bokan) in der Höhe von rund 20.000 Euro vergeben. Die Fassade wird in den Farben gelb, weiß und grau erstrahlen. Mit den Arbeiten wurde Mitte August begonnen. Die Fertigstellung ist für Mitte September geplant. Der Gehweg ist bis zur Fertigstellung unterbrochen.

Das Vinatrium, in dem ein Veranstaltungsaal, die Vinothek, Büros sowie der Proberaum des Musikvereins untergebracht sind, wurde im Sommer 2008 eröffnet.