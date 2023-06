Viele Weinliebhaber bei der Weinblütenwanderung in Lutzmannsburg

Ein traumhaftes Ambiente, hervorragende Weine und erlesene Genüsse erwarteten die wein- und naturbegeisterten Besucher bei der Weinblütenwanderung am Lutzmannsburger Hochplateau. Diese bildete den Auftakt in das Rotweinerlebnis-Jahr und erlaubte es den Weinliebhabern die Lutzmannsburger Winzerfamilien kennenzulernen und ihre Weine am Ort ihres Ursprungs zu verkosten. „Bei einem Glas Lutzmannsburger Blaufränkisch inmitten der blühenden Reben lässt sich das Rotweinerlebnis Lutzmannsburg auf einzigartige Weise und mit allen Sinnen entdecken und erschmecken“, so Weinbauvereinsobmann Christian Prickler.

Regionale Schmankerl und spannendes Quiz

Lokale Gastronomen und Lebensmittelproduzenten sorgten an mehreren Genuss-Stationen für Stärkung mit regionaltypischen Speisen und Schmankerln. Beim Weinblüten-Spürnasen-Quiz erfuhren Kinder und jugendliche Teilnehmer Spannendes über die Natur in den Weingärten und den Weinbau in Lutzmannsburg.

