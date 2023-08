Genussvolle Tage des Rotweins in Neckenmarkt

Am vergangenen Wochenende drehte sich in Neckenmarkt einmal mehr alles um den Rotwein. Die Besucher erlebten dabei hautnah die Gastfreundschaft der Winzer, erhielten spannende Einblicke in die Welt des Weines und konnten preisgekrönte Weine verkosten.

Kellertour bei strahlendem Sonnenschein

Samstags und sonntags öffneten die Weinbauern ihre Keller und hießen die Gäste willkommen. Viele der 13 Betriebe waren bequem zu Fuß zu erreichen. Wer es eher uriger mochte, der konnte auch die Pferdekutsche oder den Oldtimer-Traktor nutzen. Bei der Donatuskapelle servierte die neu gegründete Neckenmarkter Mädchenschaft den Gästen edle Tropfen sowie kühle Getränke und kulinarische Schmankerl. Abends am Dorfplatz wurden die Gäste mit stimmungsvoller Musik bestens unterhalten. Zudem konnten die Besucher bei der Publikumsweinkost die Weine der Neckenmarkter Winzer degustieren.

Die besten Bilder der Neckenmarkter Rotweintage präsentiert: Essential Real, www.essentialreal.at