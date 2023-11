6,5 Prozent armutsgefährdet: Sonnenmarkt Oberpullendorf unterstützt

Laut Statistik Austria ist jedes fünfte Kind in Österreich von Armut betroffen. Insgesamt leben etwa 1,7 Millionen Menschen (14,6 Prozent) unterhalb der Armutsschwellengrenze. Im Burgenland sind etwa 6,5 Prozent armutsgefährdet, wobei 12 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren betroffen sind. Viele von ihnen leben in kalten Wohnungen, haben nicht genug zu essen, notwendige medizinische Behandlungen können nicht finanziert werden und es mangelt an Bildungschancen, die die Zukunftsaussichten beeinträchtigen.

Bei einem Besuch im Sonnenmarkt Oberpullendorf präsentierte Volkshilfe-Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger mit Burgenlands Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst das Modell der Kindergrundsicherung, das aus Sicht der Volkshilfe die jetzige Familienbeihilfe ersetzen würde. Jedes Kind, das in Österreich lebt, würde demnach den gleichen Universalbetrag bekommen und Kinder aus armustgefährdeten Familien darüber hinaus zusätzlich einkommens- bezogen unterstützt werden. Um Unterstützung für die Kindergrundsicherung zu sammeln, startete die Volkshilfe eine Petition (https://www.kinderarmut-abschaffen.at/petition/). Darüber hinaus setzt man sich mit Hilfsaktionen wie „Kein Kinderzimmer soll kalt bleiben“ und die Aktion „Lernen-möglich-machen“ für armutsbetroffene Familien ein. Besonders erwähnte sie die Sonnenmärkte, wo Menschen mit Einkaufsberechtigungen nicht nur Lebensmittel, Hygiene- und Haushaltsprodukte zu erschwinglichen Preisen erwerben können, sondern in der Schatzgrube auch Geschenke fürs bevorstehende Weihnachtsfest.