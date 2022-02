Glücksterne für Thermentage in Lutzmannsburg

Mit dem Kauf eines Glückssterns um fünf Euro konnte man einem sozial bedürftigem Kind – wie etwa Kindern in einer österreichischen Sozialeinrichtung oder einem Kinderdorf – einen wunderschönen Tag in der Sonnentherme voller Glück, Wärme, Spaß und Erlebnissen ermöglichen. Präsidentin Dunst übernahm nun für die Volkshilfe Burgenland insgesamt 100 Gutscheine. Die Volkshilfe Burgenland wird diese Gutscheine an Kinder übergeben, denen es nicht so gut geht und für die ein Thermenbesuch finanziell unmöglich ist.

50 Kindern und deren Begleitpersonen soll damit ein unvergesslicher Tag in der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau ermöglicht werden. Ein Gutschein umfasst jeweils Thermeneintritt und Mittagessen inklusive Getränk.

