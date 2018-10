Einen nicht alltäglichen Besuch gab es am Freitag in der Volksschule, denn der weiße Esel Cosima vom Archehof der Familie Schlögl in Oberrabnitz, der gerade in der tiergestützten Arbeit ausgebildet wird, stand zur Überraschung der Kinder im Schulhof.

Die Kinder durften abwechselnd während des Unterrichtes zum Esel hinaus, ihn streicheln und kuscheln oder einfach füttern. Begleitet wurde Cosima vom Team des Archehofes mit Gloria Schlögl (angehende Tierärztin und landwirtschaftliche Facharbeiterin) und Georg Schäffauer (Erlebnispädagoge und Fachkraft für tiergestützte Arbeit und Therapiebegleitung in Ausbildung).

Ein Esel ist nicht stur — er gibt den Menschen nur die Gelegenheit, über ihre eigenen Fehler nachzudenken“Georg Schäffauer

„Die Faszination und Begeisterung, die Kinder im Umgang mit Tieren erleben, entspannt und macht den Kopf frei. Die Kinder sind im Unterricht wieder ruhiger und aufmerksamer. Ein Esel ist nicht stur — er gibt den Menschen nur die Gelegenheit, über ihre eigenen Fehler nachzudenken“, erklärte Schäffauer.

Der Archehof bietet ab 2019 verschiedene Workshops, Schule am Bauernhof, Ferienbetreuung und Camps an. Anfragen sind unter 0699/114 614 97 möglich.