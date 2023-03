Mit positiven Gefühlen zu einem gesunden Lebensstil in Oberpullendorf

Werbung

Einen Tiger und einen Bären lassen die Volksschülerinnen und Volksschüler mit ihren Fingern am Rücken der Damen vom Soroptimistclub Pannonia wandern. Diese kamen in die Volksschule zur Präsentation des Projekts „positive education“, dessen Umsetzung der Club finanziell unterstützt hat. „positive education“ ist ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung und Achtsamkeitsschulung, das an den Volksschulen Oberpullendorf und Deutschkreutz in den ersten und zweiten Klassen mit Shiatsu Praktikerin Martina Möbius durchgeführt wird. Die Schüler und Schülerinnen sollen dabei Kompetenzen erwerben, die ihnen durch die Aktivierung positiver Gefühle helfen einen gesunden Lebensstil trotz Krisen und belastender Lebenssituationen zu entwickeln und damit resilienter, mutiger und stärker zu werden.

Das Projekt stärkt unter anderem die Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit, das Wahrnehmen, Benennen und Entwickeln von positiven Gefühlen sowie den Einsatz von Entspannungstechniken. Durch Shiatsu, das vor allem mit Druckmassage arbeitet, erfahren und spüren die Kinder den eigenen Körper. Dadurch, dass sie auch einzelne Übungen bei den Mitschülern durchführen, lernen sie einen achtsamen Körperumgang und entwickeln Entspannungsstrategien, um positive Gefühle zu generieren.

„Von der Unterstützung und Förderung in den oben genannten Punkten profitieren nicht nur einzelne Schüler und Schülerinnen, sondern auch die gesamte Klasse als Gruppe“, so Direktorin Elisabeth Seifried.

