Haydn-Kons-Student brilliert bei Kunst-Festival

Der Mittelburgenländer konnte damals die Juroren derart überzeugen, dass sie ihn für Mai zu einem Gastspiel in die georgische Stadt Senaki einluden, diesmal als Solisten. Er spielte beim "Senaki Art Fest“ im Theater von Senaki Kompositionen von Mozart, Chopin, Tschaikowski und Bach. „Das Publikum hat sich sehr gefreut und so durfte ich noch am darauffolgenden Tag in der Zestafoni Art School in Zestafoni auftreten“, erzählt der aus Kalkgruben stammende Tritremmel begeistert.

Haydn Kons-Geschäftsführer Franz Steindl, Direktor Gerhard Krammer und Klavierlehrer Stanislaw Tichonow freuen sich über den Weg des 21-jährigen Ausnahmetalentes: „Diese Auslandsgastspiele sind sehr wichtig für die weitere musikalische Entwicklung. Gabriel Tritremmel beweist einmal mehr, auf welch hohem Niveau unsere Studenti*innen agieren. Und dass seine Wurzeln im Burgenland liegen, freut uns doppelt!“

Foto: Denis Milutin

