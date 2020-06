Auf Antrag von Karin Parapatits (Grüne und Unabhängige) beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung mit der „Zielsetzung Klimavorbildgemeinde“. „Es ist wichtig, dass wir klimafit werden und dass wir uns Maßnahmen, die wir in Zukunft bei der Landschaftsgestaltung oder der Raumplanung treffen, in dieser Hinsicht anschauen“, so Parapatits.

Vizebürgermeister Karl Degendorfer (SPÖ) regte an: „Vertreter aller Gemeinderatsparteien sollten sich zusammensetzen und gemeinsam über Fraktionen hinweg ein Papier für dieses Thema erarbeiten.“

Auch Gemeinderat Manfred Degendorfer (SPÖ) meinte, dass man im Rahmen der Gemeinderatssitzung einen Grundsatzbeschluss in diese Richtung fassen könne.

Bürgermeister Erich Zweiler (SPÖ) stellte schließlich einen diesbezüglichen Abänderungsantrag zum ursprünglichen Antrag der Grünen und Unabhängigen. Die Gemeinderäte beschlossen daraufhin einstimmig, eine Klimastrategie für die Marktgemeinde Weppersdorf zu erarbeiten.