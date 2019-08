Zu einem kuriosen Vorfall kam es am Samstagnachmittag in einem Einfamilienhaus in Neckenmarkt. Ein Mann kam betrunken nach Hause und im Zuge eines Streitgesprächs mit seiner Lebensgefährtin kam es zu einer verbalen Drohung. Anschließend nahm die Lebensgefährtin einen Schuss im Obergeschoss wahr und informierte die Polizei.

„Aufgrund der Einsatzlage wurden Sondereinsatzkräfte angefordert“, heißt es vom Bezirkspolizeikommando. Das Einsatzkommando Cobra und die Verhandlungsgruppe waren im Einsatz. Nach der Durchsuchung des Grundstückes bzw. des Gebäudes wurde der Mann vom Einsatzkommando vorgefunden und vorläufig festgenommen.

„Im Gebäude selbst wurden Waffen vorgefunden, diese wurden vorläufig sichergestellt“, so das Bezirkspolizeikommando. Dem Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und ein Betretungsverbot wurde verhängt.