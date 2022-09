Wahlen im Bezirk Oberpullendorf: Vom Duell bis zum Fünfkampf

Werbung

277.473 Personen, davon 38.332 im Bezirk Oberpullendorf, dürfen bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober wählen gehen, 17.53 Prozent haben ihre Stimme bereits am vorgezogenen Wahltag abgegeben (siehe Artikel links).

Während es in Stoob mit dem amtierenden Bürgermeister Bruno Stutzenstein nur einen einzigen Kandidaten für das Ortschef-Amt gibt, steht in drei Gemeinden schon fest, dass es einen neuen Ortschef geben wird: In Oberloisdorf wird der amtierende Bürgermeister Manfred Jestl am 2. Oktober nicht mehr zur Wahl stehen, dasselbe gilt für Friedrich Kreisits in Unterfrauenhaid und Franz Haspel in Unterrabnitz-Schwendgraben.

Aktuell hat die SPÖ mit 16 Bürgermeistern im Bezirk Oberpullendorf die Nase vorne, die ÖVP stellt 12 Ortschefs, darunter die einzige mittelburgenländische Bürgermeisterin Angelika Mileder. Von den 66 Kandidaten, die sich in den 28 Gemeinden um das Amt des Bürgermeisters bewerben, sind 61 männlich und fünf weiblich, wobei sämtliche Bürgermeisterkandidatinnen aus den Reihen der ÖVP stammen. SPÖ und ÖVP treten in allen 28 Gemeinden des Bezirks an. Die Grünen stehen im Bezirksvorort im Gegensatz zu 2017 nicht mehr zur Wahl, kandidieren aber in Horitschon, Kobersdorf und Weppersdorf.

Die FPÖ tritt in Lackenbach (Freie Liste), Lockenhaus, Markt St. Martin, Steinberg-Dörfl und Weppersdorf an. Die MFG wird nur in Großwarasdorf am Wahlzettel stehen, die LBL in Deutschkreutz. Darüber hinaus gibt es acht Bürgerlisten in Frankenau-Unterpullendorf, Kaisersdorf, Kobersdorf, Nikitsch, Ritzing und Weingraben. Klartext Burgenland tritt in sechs Gemeinden an: Mannersdorf, Markt St. Martin, Nikitsch, Oberpullendorf, Pilgersdorf und Stoob. Die größte Auswahl haben die Wähler in Nikitsch, wo gleich fünf Listen an den Start gehen, in Frankenau-Unterpullendorf, Kobersdorf, Markt St. Martin und Weppersdorf sind es vier.

