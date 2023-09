Den eigenen Garten klimafit machen

Vortragender war Gärtnermeister und Kräuterpädagoge Joachim Kugler. Er erklärte, welche Maßnahmen in burgenländischen Gärten ergriffen werden können, um diese an das sich verändernde Klima anzupassen und sprach dabei unter anderem über die Auswahl von trockenheitsverträglichen Pflanzen, Pflegemaßnahmen und richtiges Gießen.

So sollte man laut „Natur im Garten“ nicht so oft, dafür aber kräftig und gezielt Pflanzen gießen, damit das Wasser tief in den Boden eindringt und Regenwasser sammeln, da dieses am besten zum Gießen geeignet ist.

Joachim Kugler führte dann außerdem aus, wie Schwimmteiche und Naturpools trotz Wassermangels genossen werden können. Am Ende des Vortrags wurden individuelle Fragen beantwortet.

Stadträtin Eva Maria Kneisz, Vizebürgermeister Nikolaus Dominkovits und Monika Mayer-Höttinger freuten sich über das große Interesse am Vortrag. Die Stadtgemeinde plant weitere Vorträge zum Thema Natur im Garten.