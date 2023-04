„Der letzte evangelische Pfarrer von Oberpetersdorf“

In Oberpetersdorf wird in diesem Jahr 50 Jahre Evangelische Dreieinigkeitskirche gefeiert. „Heute schauen wir über die 50 Jahre hinweg, um uns bewusst zu machen, dass der Bau der Kirche nur ein Meilenstein war“, so Pfarrer Andreas Binder. Er bot in seinem Vortrag über Georg Wislizenus, den letzten evangelischen Pfarrer von Oberpetersdorf, einen kurzen Abriss über die Zeit, in der Wislizenus aufwuchs und wirkte. Wislizenus wurde in Puchau in Oberungarn - heute slowakische Republik - geboren. Auch sein Vater war als evangelischer Pfarrer tätig. Er war ab 1655 als Pfarrer in Oberpetersdorf (damals Petersdorf) und der Filiale Kalkgruben tätig. „Wir wissen nicht, wo das Pfarrhaus stand. Er predigte in der mittelalterlichen Kirche, der heutigen katholischen Kirche“, führte Binder aus. 17 Jahre lang war Wislizenus in Oberpetersdorf tätig, in dieser Zeit heiratet er, das Paar bekommt fünf Kinder. „1671 beginnt die gewaltsame Gegenreformation. 1672 muss Wislizenus mit seiner Frau und seinen Kindern aus Oberpetersdorf verschwinden. Er geht nach Güns und tritt dort den Dienst als deutscher Pfarrer an“, erklärte Binder weiter. Doch auch Güns muss die Familie aufgrund der Gegenreformation verlassen, der Weg führt sie nach Sachsen.

Wislizenus wird dann als gräflicher Hofprediger nach Wildenfels im Zwickau berufen. 1680 wechselt er die Stelle wieder und geht nach Naumburg. 1709 verstirbt er. „Seine drei Söhne sind alle Pfarrer geworden. Die Familie wurde zu einer sächsischen Pfarrerdynastie“, so Binder.

