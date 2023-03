„Schule der Zukunft“ in der KUGA Großwarasdorf

Werbung

Im Mittelpunkt des Vortrags in der KUGA stand Josef Langs Buch „Schule der Zukunft, Zukunft der Schule“. In diesem liefert Lang unter anderem einen Rückblick auf die Schulformen der Vergangenheit sowie einen Blick auf die Ziele und Bedürfnisse der Schule der Zukunft. Er stellt auch die Frage, was eine Schule der Zukunft leisten muss. Herbert Stadler hob in seinem Beitrag unter anderem die Wichtigkeit der Schüler-Lehrer-Beziehung hervor.

Die Veranstaltung wurde musikalisch umrahmt von den Oberrabnitzer Gsaungsbriada, die altes, burgenländisches Liedergut erhalten und aufbereiten.

