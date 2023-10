Daniel Heintz neuer Bezirksobmann der JVP Oberpullendorf

Beim Bezirkstag der Jungen ÖVP Bezirk Oberpullendorf in Draßmarkt wurde Daniel Heintz mit 100 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Jacqueline Berghöfer als Bezirksobmann der Jungen ÖVP gewählt. „Ich freue mich über die überwältigende Zustimmung. Ziel ist, Angebote für die Jugendlichen im Bezirk Oberpullendorf zu schaffen. Die Jungen in unserem Bezirk sollen wissen, dass wir uns für ihre Anliegen einsetzen. Konkret möchte ich in den nächsten Wochen Gespräche in allen Gemeinden führen“, so der neu gewählte Bezirksobmann Daniel Heintz.

Auch JVP-Landesobfrau Vanessa Tuder freute sich über das neue motivierte Team: „Daniel hat beim JVP-Landes- und Bundesmentoring bereits viele Erfahrungen gesammelt und bringt somit das nötige Rüstzeug für seine Funktion mit. Die Junge ÖVP ist die Jugendorganisation, die den jungen Burgenländerinnen und Burgenländern zuhört und sich für die Anliegen einsetzt. Gemeinsam mit seinem Team hat er einiges vor und ich freue mich bereits jetzt auf die bevorstehenden Projekte und Aktionen.“

ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas gratulierte und betonte: „Das Engagement für die Jugendlichen im Bezirk Oberpullendorf ist von großer Bedeutung, denn sie sind die Zukunft unserer Gemeinschaft. Die Junge ÖVP, als 'Stachel im Fleisch' der Volkspartei, wird dazu beitragen, frischen Wind und neue Perspektiven in unseren Bezirk zu bringen.“

Niki Berlakovich, Bezirksparteiobmann der ÖVP, führte aus: „Ich gratuliere Daniel Heintz zur einstimmigen Wahl zum Bezirksobmann der Jungen ÖVP im Bezirk. Es freut mich zu sehen, wie sich junge Menschen in der Volkspartei einbringen und mithelfen, die Partei nach vorne zu bringen. Für diesen Einsatz möchte ich mich bei Daniel Heintz und seinem Team recht herzlich bedanken. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit, um die besten Ideen für unseren Bezirk zu erarbeiten!“

Der neugewählte Bezirksvorstand. Finanzreferent Martin Riegler, Bezirksobmann-Stellvertreter Fabian Stifter, Bezirksobmann Daniel Heintz, Finanzreferentin Magdalena Reisner, Bezirksobmann-Stellvertreter Benedikt Grünwald mit JVP-Landesobfrau Vanessa Tuder. Foto: JVP