Neues Gesicht am Bürgermeister-Sessel in Oberloisdorf

Werbung Ortsreportage Anzeige Daheim in Kobersdorf

Dass Oberloisdorf eine neue Gemeindeführung bekommen wird, ist schon vor dem Auszählen der Ergebnisse am 2. Oktober klar. Die Frage ist nur, ob es ein Bürgermeister oder die erste Bürgermeisterin für den Ort wird. Doris Birner (ÖVP) und Andreas Krutzler (SPÖ) stellen sich der Bürgermeisterwahl. Der 44-jährige Andreas Krutzler, der beruflich als Landessekretär in der Gewerkschaft Younion tätig ist, konnte während seiner 18-jährigen Tätigkeit als Gemeindesekretär viel Erfahrung in der Gemeindeverwaltung und Gemeindepolitik sammeln. „Die Verwaltungsgemeinschaft mit Mannersdorf eingerechnet, habe ich mit sieben verschiedenen Bürgermeistern gearbeitet“, so Krutzler, der aber auch schon selbst als Obmann der Sozialistischen Jugend und des Sportvereins an der Spitze stand. Mit seinem Team will Krutzler klimafreundliche und nachhaltige Projekte, wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, aber auch den Breitbandinternet-Ausbau, einen neuen Jugendtreff oder die Aufschließung von neuen leistbaren Bauplätzen umsetzen. „Ich bin angetreten, um Bürgermeister zu werden. Ein Mandat mehr erhoffe ich mir mindestens, zwei wären das Ziel“, so Krutzler.

Wieder den Bürgermeister zu stellen und in den nächsten fünf Jahren mitentscheiden und mitgestalten zu können ist auch das Ziel der ÖVP rund um die 54-jährige Spitzenkandidatin Doris Birner. Der amtierende Bürgermeister Manfred Jestl hatte den Bürgermeistersessel bei der Wahl 2007 für die ÖVP erobert und dank zehn Stimmen Vorsprung auch die Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat (8:7) zugunsten der ÖVP gedreht. Schon damals war Doris Birner dabei gewesen und in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats zur Gemeindekassierin bestellt worden. Wichtige Themen für die ÖVP sind unter anderem leistbares Wohnen für alle Generationen, die Aufrechterhaltung der Nahversorgung, die Unterstützung und Förderung der Betreuung in Schule und Kindergarten, der Vereine und der Unternehmen im Ort sowie aller Institutionen und Einrichtungen in Oberloisdorf, die dem Wohl, dem Nutzen und der Sicherheit der Allgemeinheit dienen. Und dies alles nach dem Motto: Miteinander für Oberloisdorf: Bestehendes bewahren – Neues schaffen – Gemeinsam Zukunft gestalten!“

Kandidaten & Ausgangssituation

LISTEN (AUSZUG)

SPÖ

1. Andreas Krutzler, 2. Rebecca Pratscher, 3. Patrick Brenner, 4. Bianca Stifter-Koo, 5. Claus Pinter, 6. Sonja Krutzler, 7. Rudolf Schrey, 8. Kurt Predl, 9. Rene Perkovits, 10. Mathias Rehrl, 11. Rudolf Bauer, 12. Robert Sulyok, 13. Katharina Supper, 14. Walter Schlögl, 15. Wolfgang Gutschi.

ÖVP

1. Doris Birner, 2. Bernhard Dillhof, 3. Matthias Schrammel, 4. Markus Schedl, 5. Christoph Birner, 6. Petra Schedl, 7. Elisabeth Binder, 8. Alexander Prunner, 9. Patrick Bucher, 10. Richard Schrammel, 11. Benedikt Grünwald, 12. Sissi Ivan-Holzer, 13. Martin Schedl, 14. Georg Schedl, 15. Engelbert Krutzler.

KANDIDATEN FÜR DIE BÜRGERMEISTERWAHL

Andreas Krutzler (SPÖ)

Doris Birner (ÖVP)

WAHLERGEBNIS 2017

SPÖ 5, ÖVP 10 Mandate

Bürgermeisterdirektwahl: Bauer 29,30%, Jestl 70,70%

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.