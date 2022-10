SPÖ Deutschkreutz wird Bürgermeisterstichwahl nicht anfechten

Werbung

Nachdem bei der amtlichen Wahlinformation eine falsche Öffnungzeit des Wahllokals kommuniziert wurde, steht bis heute Montag 24 Uhr eine Anfechtung der Wahl bei der Landeswahlbehörde im Raum. Diese kann von den Zustellungsbevöllmächtigten jeder wahlwerbenden Partei vorgenommen werden. Die SPÖ Deutschkreutz hat sich nun dagegen entschieden.

SPÖ Bürgermeisterkandidat Jürgen Hofer Foto: BVZ-Archiv

„Es war eine sehr schwierige Entscheidung und ich habe mit vielen Deutschkreutzerinnen und Deutschkreutzern gesprochen. Nach intensiver Diskussion auch innerhalb der SPÖ Deutschkreutz haben wir uns dazu entschlossen, auf eine Anfechtung der Bürgermeisterstichwahl vom 23.Oktober zu verzichten“, gab SPÖ Bürgermeisterkandidat Jürgen Hofer bekannt. Als Begründung nannte Hofer die "angespannte und spürbar aggressive Stimmung in der Gemeinde, die bereits in den letzten Tagen zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen, niveaulosen Untergriffen und Streitigkeiten geführt habe".

„Das hat mit einer politischen Diskussion und Diskussionskultur nichts zu tun. Wir wollen keinen Dauerstreit und schon gar keine Spaltung in der Gemeinde, die jetzt aber zu befürchten ist. Angesichts der Entwicklung in den letzten Tagen sei ein weiterer, dann der insgesamt 4. Wahlgang innerhalb von wenigen Wochen, der Bevölkerung nicht mehr zumutbar“, argumentiert Hofer.

Gleichzeitig kündigte er an, man werde dem Bürgermeister in den nächsten Jahren „ganz genau“ auf die Finger schauen. „Wir werden unsere Aufgabe als Kontrolle in der Gemeinde bis ins Detail wahrnehmen. Es gibt genügend Aufgaben in der Gemeinde, denen wir uns entschlossen widmen werden“, so Hofer.

Auch SPÖ Bezirksparteivorsitzender Landesrat Heinrich Dorner bezieht zur Situation in Deutschkreutz Stellung: „Ich respektiere die Entscheidung der SPÖ Deutschkreutz. Es hat sich rund um Jürgen Hofer ein tolles SPÖ-Team geformt. Dieses Team wird sich konstruktiv und engagiert für Deutschkreutz einsetzen.“

LBL fordert Prüfung des Falls

Die LBL fordert die Landeswahlbehörde heute Montag nochmals auf, den Fall zu prüfen. "Jeden Tag melden sich mehr Leute, die sagen, es kann nicht sein, dass sie ihr Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen konnten. Außerdem war der Wahlleiter bei der Schließung des Wahllokals nicht vor Ort", kritisiert LBL-Obmann Manfred Kölly. Die LBL fordert nun eine Verlängerung der Frist für eine Anfechtung.

