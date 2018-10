Nach der Aufhebung der im Oktober 2017 stattgefundenen Kommunalwahlen und der Wahlwiederholung Anfang September, muss nun erneut ein Bürgermeister gewählt werden. Ortschef Manfred Kölly (LBL) kam am 9. September auf 49,1 Prozent, ÖVP-Kandidat Andreas Kacsits erreichte 29,7 Prozent der Stimmen.

Die Volkspartei Deutschkreutz hatte die Wahl angefochten. Auf zahlreichen Stimmzetteln waren annähernd idente Kreuze sowie Vorzugsstimmen nach einem bestimmten Muster festgestellt worden. Gegen Kölly und eine Gemeindebedienstete ermittelt seither die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs. Kölly wies die Anschuldigungen zurück.

Mittlerweile liegen zwei Gutachten vor. Im ersten grafologischen Gutachten war laut Medienberichten bei 70 Stimmzetteln und ebenso vielen Antragsformularen zur Ausstellung einer Wahlkarte festgestellt worden, dass die Kreuze mit hoher Wahrscheinlichkeit "von ein- und derselben Person" stammen.

Bei dem zweiten Gutachten handelte es sich um ein sogenanntes Ergänzungsgutachten. Von der ÖVP, die sich als Privatbeteiligte dem Verfahren angeschlossen hat, hieß es vor knapp zwei Wochen, dass man den Inhalt kenne und zu dem Schluss komme, "dass es nur einen Schuldigen gibt in diesem Verfahren und wir bald mit einer Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft rechnen können", so Kacsits. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt teilte am Freitag der APA auf Nachfrage mit, dass das Ermittlungsverfahren nach wie vor nicht abgeschlossen sei.