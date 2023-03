Bauprojekt im Endspurt

Vor rund einem Jahr starteten in der Waldschule Helenenschacht umfangreiche Erneuerungsarbeiten. Mittlerweile stehen diese bald vor dem Abschluss. An mehreren Wochenenden wurde die Sanitär- und Strominfrastruktur fertiggestellt sowie Frischwasser- und Kanalleitungen gelegt. Dabei wirkten zirka 40 freiwillige Helferinnen und Helfer mit. Am 18. und 19 März sollen die bisher rudimentären Metall-Container eine Holzfassade bekommen, welche die dunkelgelbe Farbe verdecken sollen. Auch kleine Hütten, sogenannte Kabanen, sollen errichtet werden, damit Gäste dort Kühlschränke nutzen können. An dem Wochenende sollen die Unterkünfte fertig werden. Am Wochenende des 21. Aprils sollen noch ein neues Fundament und ein neues Portal für die Einfahrt errichtet werden. Bei den Arbeiten sind Freiwillige aus Ritzing sowie Pfadfinder und Pfadfinderinnen beschäftigt. Über den Rückhalt freut sich Obmann Viktor Pavlu: „Da alles von Freiwilligen gemacht wird, sind wir umso dankbarer für die Hilfe der Firma Pfnier, die uns beim Umstellen mit einem Lkw unterstützt hat.“ Im Herbst wird zudem der 100. Geburtstag der Waldschule Helenenschacht gefeiert: Am Sonntag, dem 10. September, soll ein großes Fest stattfinden.

