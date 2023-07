Kobersdorfer zum 33. Mal bei Fußwallfahrt nach Mariazell unterwegs

Vor Kurzem fand die 33. Fußwallfahrt der Pfarre Kobersdorf nach Mariazell statt. Unter dem Motto „Lasst uns miteinander, gehen, beten, singen und feiern“ waren 18 Pilgerinnen und Pilger sowie Pfarrer Shinto sowie ein Begleitfahrzeug unterwegs. Nach einer kurzen Andacht mit Reisesegen fuhren die Pilger mit dem Zug nach Puchberg am Schneeberg. Die erste Etappe ging ins Preintal. Nach etwa dreißig Kilometern endete die erste Etappe.

Nach einem Morgengebet ging es am nächsten Tag in Richtung Gscheidlhöhe, nach etwa 16 Kilometern kamen die Kobersdorfer Pilger in Frein an der Mürz an. „Alle freuten sich schon auf den bevorstehenden Gottesdienst und auch die Mesnerin hat uns schon erwartet. Die Messe wurde durch Pfarrer Shinto sehr schön und besinnlich gestaltet. 'Geh mit uns auf all unseren Wegen' war zu jeder Zeit spürbar. Das Pilgern im Glauben innerhalb der Gemeinschaft, mit dem Ziel, unserer Mutter Gottes näher zu kommen, war noch einen Tag von uns entfernt. Den Abend und die Nacht verbrachten wir bei der Jausenstation Leitner. Nach dem Abendessen wurde der Tag mit einem sehr schönen Liederabend und guter Stimmung beendet“, so die Teilnehmer .

Am dritten Tag startete man mit einem guten Frühstück, dann nahmen die Pilger die letzten 19 Kilometer bis Mariazell in Angriff. Am Nachmittag trafen sich die Fußwallfahrer mit den Buswallfahrern aus dem Pfarrverband. Danach wurde gemeinsam eine Heilige Messe vor dem Gnadenaltar der Mutter Gottes gefeiert.