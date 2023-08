Ausgehend vom niederösterreichischen Kaumberg über Rohr im Gebirge und St. Aegyd am Neuwalde hatte man nach drei Tagen Mariazell erreicht und zog in die Basilika ein. „Ein Dankeschön an Sigi, Karl und Thomas Hirschler sowie Thomas Kautz für Planung, Organisation und Begleitung dieser Wallfahrt“, so die Pilger.

Foto: privat