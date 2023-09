Über 2.000 Wanderbegeisterte mit der Waldquelle Kobersdorf unterwegs

Die sechste Auflage des beliebten Familienwandertages bot auch heuer wieder einen erlebnisreichen Tag in Kobersdorf. Auf den drei Wanderrouten „Still“, „Sanft“ und „Spritzig“ erwarteten die vielen Wanderbegeisterten auch zahlreiche Programmpunkte. Der Startpunkt aller Wanderrouten war der Sportplatz Kobersdorf, wo die Familien ganztägig auch mit einem großen Rahmenprogramm von ORF-Moderator Michael Pimiskern unterhalten wurden. Es gab auch Bastelstationen, Malwettbewerbe, Alpakas, Fußballzielschießen und musikalische Aufführungen von regionalen Musikern. Wie gewohnt konnten sich die Familien gegen einen kleinen Beitrag zudem mit hochwertigen Wanderpaketen stärken. Der Erlös kommt dabei zur Gänze der Förderwerkstatt „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf und anderen von Waldquelle unterstützten Projekten zugute.

Direkt am Wanderweg, am Gelände des Zeltlagerplatzes, wurden im Zuge des PENNY und Waldquelle Stöpselwalds 200 neue Bäume gepflanzt. Bis Anfang November können in allen PENNY Filialen Stöpsel mitgesammelt werden, um aus dem Reinerlös des Recyclings neue Bäume zu pflanzen.

Für Country Manager Vítězslav Staněk war es der erste Waldquelle-Wandertag in dieser Funktion. Er zeigte sich beeindruckt: „Ich bin begeistert von der großen Anzahl an Familien, die uns heute in Kobersdorf besucht und den Waldquelle Familienwandertag zu einem besonderen Erlebnis gemacht haben.“

Erstmals konnten Wander- und Waldquellefans auch besondere Erinnerungstücke mit nach Hause nehmen. Beim eigenen Waldquelle Marktstand gab es Socken, T-Shirts, Wanderrucksäcke und Co. im Waldquelle Look zu erwerben. Außerdem konnte man den Wanderhut von Waldquelle erstehen - ein Unikat, das burgenländische Designkünste von Künstler Marcello, Handwerksgeschick aus der Justizanstalt Schwarzau und das Familienmineralwasser Waldquelle verbindet.