Am Nationalfeiertag, gab es eine spaßige Wanderung für Groß und Klein in Weppersdorf. Die fleißigen Wanderer trafen sich am Hauptplatz in Weppersdorf. Anschließend starteten alle gemeinsam den Marsch rund um den Willi-Wepper-Weg. Für eine kleine Stärkung wurde selbstverständlich auch gesorgt. Das tolle Wetter wurde also perfekt genutzt, um einen tollen Vormittag mit Freunden und Familie zu verbringen.