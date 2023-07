Oberpetersdorfer Pensionisten luden zum Wandern ein

Die Pensionistenortsgruppe Oberpetersdorf lud am Mittwoch zur Wanderung für Jung und Alt ein. Start war am Sportplatz, wo Vorsitzender Franz Seckel die vielen Gäste, darunter auch Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer, begrüßte. Den offiziellen Startschuss für die Wanderung gab Landesvorsitzender Helmut Bieler. Die Strecke war etwa vier Kilometer lang, nach der Wanderung fand man sich wieder am Sportplatz zu einem gemütlichen Beisammensein zusammen. Für die Teilnehmer gab es neben einer Urkunde auch einen Button.

Begrüßung. Landesvorsitzender Helmut Bieler gab den offiziellen Startschuss. Foto: Elisabeth Tritremmel