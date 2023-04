Bezirk Oberpullendorf: Bezahlte Ware nicht geliefert

Die Täter baten auf einer Internetplattform ein elektrisches Küchengerät für 750 Euro zum Verkauf an. Die 59-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf nahm für die Kaufabwicklung per Messenger mit den Tätern Kontakt auf, heißt es von der Polizei. Nachdem sich diese auf einen Kaufpreis geeinigt hatten, überwies die Frau den Geldbetrag an die Täter.

Da die Ware bis dato nicht geliefert wurde und der Kontakt zum Verkäufer plötzlich abbrach, entstand der Frau der Verdacht des Betruges. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

