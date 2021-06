Die „European Environment Agency“ hat die Qualität der Badegewässer an mehr als 22.000 Küstenstränden sowie Süßwasserbadegewässern in ganz Europa auf einer Online-Karte digital angezeigt. Darunter ist auch der Sonnensee Ritzing zu finden. Seine Wasserqualität wurde für das Jahr 2020 als exzellent beurteilt. Bereits seit dem Jahr 2010 in Folge wird dem Sonnensee eine exzellente Wasserqualität bescheinigt. „Es wird viel investiert in den Sonnensee Ritzing und wir versuchen natürlich den Gästen das Beste zu bieten in jeglicher Hinsicht. Wir freuen uns sehr über die Bewertung der exzellenten Wasserqualität“, so Bürgermeister Ernst Horvath.