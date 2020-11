Der Covid-19-Krisenstab der Bezirkshauptmannschaft sowie alle damit zusammenhängenden gesundheitsbehördlichen Maßnahmen und Erledigungen werden direkt aus dem Amt der Burgenländischen Landesregierung weitergeführt. Auch das Contact Tracing für den Bezirk Oberpullendorf werde derzeit zentral abgewickelt, wurde betont.

Das Land Burgenland ersucht, die Behörde nur in wirklich dringenden Fällen zu kontaktieren und bittet um Verständnis, dass Erledigungen aufgrund der aktuellen Situation mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hingewiesen wurde in diesem Zusammenhang auch auf das Online-Angebot auf www.burgenland.at und auf E-Government Burgenland https://e-government.bgld.gv.at/ .