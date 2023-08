Jedes Jahr pflanzen Karl und Annemarie Trittremmel Sonnenblumen hinter dem Garten auf ihrem kleinen Gemüseacker an. In diesem Jahr wuchsen die Blumen aufgrund des vielen Regens in den vergangenen Tagen besonders hoch: Die beiden staunten nicht schlecht über eine „Wand“ aus Sonnenblumen und machten ein paar Schnappschüsse.

Die Sonnenblumen überragen Karl Trittremmel, der etwa 1,80 Meter groß ist, zum Teil noch um gut einen Meter.